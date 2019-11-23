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Путин выступил на съезде "Единой России"

23.11.2019 19:57
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Путин выступил на съезде "Единой России"

Владимир Путин призвал депутатов "Единой России" не бояться чиновников, а "терзать и трясти" их добиваясь принятия необходимых гражданам страны решений.

Президент России Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Глава государства важную задачу членов партии, которая заключается в необходимости быть активными лидерами, искать и поднимать важнейшие острые вопросы и проблемы населения и самим пытаться их решать на местах, не дожидаясь помощи и поддержки президента. По словам Путина, надо не бояться быть "неудобными" для чиновников, а если это необходимо, то "терзать их, трясти, добиваться решений", - пишет РИА Новости.

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