Путин выступил на съезде "Единой России"

Владимир Путин призвал депутатов "Единой России" не бояться чиновников, а "терзать и трясти" их добиваясь принятия необходимых гражданам страны решений.

Президент России Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Глава государства важную задачу членов партии, которая заключается в необходимости быть активными лидерами, искать и поднимать важнейшие острые вопросы и проблемы населения и самим пытаться их решать на местах, не дожидаясь помощи и поддержки президента. По словам Путина, надо не бояться быть "неудобными" для чиновников, а если это необходимо, то "терзать их, трясти, добиваться решений", - пишет РИА Новости.