Россия потеряла спутник системы предупреждения о ракетном нападении

В Минобороны России подтвердили, что один из спутников системы предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере.

Как стало известно из сообщения Министерства обороны России, появилось подтверждение схода с орбиты российского спутника "Космос-2422", входящего в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Так, 23 ноября 2019 года в 01:15 мск спутник сошел со своей орбиты и сгорел в атмосфере над акваторией Тихого океана. Эту информацию подтвердили в Главном центре разведки космической обстановки Космических войск ВКС России.

Российский спутник "Космос-2422" системы предупреждения о ракетном нападении был запущен с космодрома Плесецк в 2006 году. Аппарат, разработанный на базе платформы УС-КС "Око", отслеживал запуски межконтинентальных баллистических ракет, и передавал информацию о них в командный центр на Земле. К настоящему времени спутник выработал свой ресурс и был выведен из строя, пишет ТАСС.