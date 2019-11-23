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В Минтруде рассказали при каких условиях можно досрочно выйти на пенсию

23.11.2019 15:38
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В Минтруде рассказали при каких условиях можно досрочно выйти на пенсию

Досрочно оформить пенсионные начисления можно только за два года до официального выхода на пенсию.

Только в случае массовых сокращений, банкротства или ликвидации предприятия можно будет обратиться за досрочным назначением пенсионных выплат. Но есть еще одно существенное условие, для обращения в Пенсионный фонд за досрочной пенсией может обратиться только тот работник, которому до официального выхода на пенсию осталось два года.

При этом в ПФР уже рассчитали, сколько денег понадобиться на выплаты досрочных пенсионных начислений. Так, бюджете фонда на 2020 год для этой цели заложено 4,4 млрд рублей, в 2021 году - 5,6 млрд рублей, в 2022 году - 6,4 млрд рублей, пишет Российская газета.

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