Лавров назвал главное условие заключения мирного договора с Японией

Проведение переговоров о заключении мирного договора между Россией и Японией проходит на основе декларации 1956, согласно которой японская сторона должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Курилами.

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что японская сторона намерена вести переговоры с Россией о мирном договоре основываюсь исключительно на своей позиции по данному вопросу. Те есть вначале страны должны решить территориальный спор и только после этого приступать к обсуждению мирного договора.

По словам Лаврова, прежде чем делать подобные заявления, следует учитывать, что переговоры между Россией и Японией по вопросу заключения мирного соглашения проходят на основе договоренностей лидеров государств Владимира Путина и Синдзо Абэ. Данные договоренности состоят в том, что переговоры будут основываться на декларации 1956 года. Поэтому, вначале японская сторона должна признать суверенитет России над Курильскими островами, а после этого "возможно, будет обсуждаться все остальное", приводит ТАСС слова министра иностранных дел России.