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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

Россиянка Алена Косторная выиграла Гран-при в Японии

23.11.2019 14:03
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Россиянка Алена Косторная выиграла Гран-при в Японии

Четыре российские фигуристки примут участие в финале Гран-при в Турине.

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла последний этап Гран-при, который прошел в Японии. После двух прокатов ей удалось набрать 240 баллов и обеспечить себе место в финале Гран-при в Турине. Вторая россиянка Алина Загитова смогла занять третье место с суммой 217,99 балла после двух программ. Серебро чемпионата взяла японская фигуристка Рика Кихира, судьи оценили ее программы в 231,84 балла. А третья россиянка Софья Самодурова стала шестой, набрав 183,27 балла.

После завершения этапа Гран-при в японском Саппоро стало известно, кто из российских фигуристок поедет в Турин для участия в финале соревнования. В итальянском Турине в финале Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря, мы увидим Александру Трусову, Анну Щербакову, Алену Косторную и Алину Загитову, пишет газета Вести.

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