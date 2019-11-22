Мировой рекорд в короткой программе по фигурному катанию установила россиянка Косторная

За свою программу фигуристка из России Алена Косторная получила 85,04 балла

16-летняя российская спортсменка по фигурному катанию Алена Косторная установила новый мировой рекорд. Отмечается, что на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев в японском Саппоро она одержала победу в короткой программе среди девушек, получив за свой показ 85,04 балла. Ранее это достижение было закреплено за фигуристкой из Японии Рике Кихире, набравшей 83,97 балла, пишет «Газета.ру».