Влияет ли ожирение и курение на заживление переломов

Как ожирение, так и курение могут оказывать негативное влияние на здоровье костей. В недавнем исследовании, проведенном группой израильских ученых, изучалось, влияют ли они также на заживление переломов.

Переломы запястья или дистального радиуса являются одними из наиболее распространенных переломов костей. На такие переломы приходится от 5 до 20 процентов всех посещений отделения неотложной помощи, и пострадавшие пациенты могут испытывать трудности с повседневной жизнью, а также потенциально серьезные и дорогостоящие осложнения.

Исследователи проанализировали данные о пациентах, которых хирургически лечили по поводу перелома дистального радиуса между 2006 и 2017 годами в двух травматологических центрах. 200 пациентов были разделены на группы с ожирением и без ожирения (39 и 161 пациент, соответственно) и также были охарактеризованы как нынешние, бывшие и никогда не курившие (20, 32 и 148 пациентов соответственно) на основании самооценки употребления сигарет.

Через три месяца и один год наблюдения после операции группы как с ожирением, так и без ожирения достигли приемлемых баллов, которые относились к функциям, о которых сообщали пациенты, в верхней конечности - близко к показателям в общей популяции. Две группы также были похожи в отношении диапазона движения и выравнивания кости. Через три месяца курильщики продемонстрировали худшие показатели, связанные с функцией руки, плеча и кисти, и меньшим процентом заживших переломов, но эти эффекты улучшились в течение года. Осложнения были похожи между группами.

«В целом мы обнаружили, что мы можем достичь превосходных клинических и рентгенологических результатов при хирургическом вмешательстве по поводу переломов запястья со смещением у пациентов с ожирением и у тех, кто курит», - говорит старший автор Тамара Д. Розенталь, доктор медицинских наук, руководитель хирургии кисти и верхней конечности в BIDMC и профессор ортопедической хирургии в Гарвардской медицинской школе. «Наши результаты показывают, что лечение переломов дистального радиуса у пациентов с ожирением и курением является безопасным, и эти пациенты могут рассматриваться как обычное население с аналогичными отдаленными результатами. Однако их краткосрочные результаты демонстрируют более высокую степень инвалидности, а в случай курильщиков, более медленное заживление переломов».

Розенталь подчеркнула, что ожирение и курение в настоящее время считаются одними из двух наиболее важных предотвратимых причин плохого состояния здоровья в развитых странах, и оба они являются модифицируемыми факторами риска, пишет EurekAlert.