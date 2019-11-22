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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

Простое существование на рабочем месте может влиять на ваше здоровье

22.11.2019 21:47
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Простое существование на рабочем месте может влиять на ваше здоровье

В общем офисном помещении, скорее всего, вы будете в тесном контакте со своими коллегами. Ароматы, такие как духи, дезодорант и даже чье-то дыхание, могут наполнить воздух.

Недавнее исследование показало, что когда некоторые из этих элементов попадают на рабочее место, они могут повлиять на ваше здоровье. Команда инженеров из Университета Пердью в Индиане в течение месяца изучала офис, чтобы выяснить, не загрязняется ли воздух людьми, которые там работали. В частности, исследователи изучили летучие органические соединения (ЛОС) в воздухе, которые представляют собой газы, которые могут выделяться людьми, просто находящимися в офисе. Выбросы ЛОС, связанные с людьми, включают ваше дыхание, пот, дезодорант, одежду и косметику.

«Если офисное помещение не проветривается надлежащим образом, эти летучие соединения могут отрицательно повлиять на здоровье и производительность работников», - сказал один из исследователей Брендон Бур.

Некоторые из этих летучих органических соединений были связаны с раздражением глаз и горла, усталостью, проблемами с концентрацией внимания и в редких случаях, даже рака.

По словам Мириам Даймонд, профессора факультета наук о Земле в Университете Торонто, без правильной вентиляции могут возникнуть проблемы с загрязнением помещений.

«В некоторых офисах вентиляция невелика», - говорит Даймонд, которая занимается исследованием химических загрязнителей в окружающей среде.

Исследование показало, что люди и их поведение в офисе оказывают большое влияние на качество воздуха даже при вентиляции. Например, соединения от человеческого дыхания задерживались в воздухе даже после того, как люди покидали комнату.

Тысячи датчиков были размещены в офисе - здании под названием Living Labs в кампусе университета Пердью - вместе с прибором под названием «Нос», который может отслеживать озон, углекислый газ, аэрозоли и ЛОС.

Результаты показали, что уровень летучих органических соединений в продуктах личной гигиены был наивысшим утром, так как сотрудники офиса, вероятно, использовали такие средства, как лак для волос или дезодорант. Чем больше людей в комнате, тем больше летучих органических соединений было в воздухе.

Исследование также показало, что уровень содержания соединений в помещении в 10-20 раз выше, чем на открытом воздухе, и адекватная вентиляция является ключом к обеспечению безопасности сотрудников, пишет GlobalNews.

«Если мы хотим быть хорошими коллегами, одна из вещей, которые мы можем сделать, - убедиться, что мы не являемся источником слишком многих из этих ЛОС», - заключает Даймонд.

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