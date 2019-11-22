Гончарук предупредил еврокомиссара Хана об опасности "Северного потока - 2"

Алексей Гончарук отметил, что Йоханнес Хан поддержал украинскую позицию касательно транзита газа и "Северного потока - 2"

В пятницу, 22 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в рамках инвестсаммита "Восточного партнерства" в Лондоне провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Гончарук в своем Twitter написал, что во время встречи стороны обсуждали расширение политического добрососедства. Также были затронуты темы транзита российского голубого топлива через украинскую территорию и опасность газопровода "Северный поток - 2". Отмечается, что Гончарук выразил благодарность Хану за поддержку Евросоюза в отношении газового вопроса, пишет РИА Новости.