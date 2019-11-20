В Брюсселе завершились трехсторонние консультации по транзиту газа через Украину

В ближайшие дни переговоры по транзиту газа пройдут на двустороннем уровне

В среду, 20 ноября, в Брюсселе завершились трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии касательно транзита голубого топлива через украинскую территорию. Уточняется, что консультации прошли на техническом уровне. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник в ЕК.

Отмечается, что после проведенных переговоров, стороны приняли решение обсудить газовый вопрос на двустороннем уровне и на индивидуальной основе в ближайшие дни. Также источник пообещал оценить ситуацию, связанную с транзитом газа, на следующей неделе.