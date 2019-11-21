Найден новый способ эффективного сжигания жира

Китайские ученые предлагают альтернативную стратегию борьбы с ожирением с помощью традиционной китайской медицины.

Избыточный вес и ожирение стали серьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. Современные стратегии борьбы с ожирением в основном направлены на ограничение потребления и поглощения калорий. В своем новом исследовании китайские ученые предполагают, что сжигание энергии путем активации коричневой жировой ткани (BAT) может быть альтернативной стратегией для борьбы с ожирением.

Исследователи обнаружили, что экстракт из женьшеня, травы традиционной китайской медицины (TCM), может вызывать Enterococcus faecalis, который может производить ненасыщенную длинноцепочечную жирную кислоту (LCFA) - миристолеиновую кислоту (MA).

"В качестве нового пробиотика против ожирения E. faecalis и MA могут снижать ожирение посредством активации BAT и образования коричневого жира", - говорит Цзинь Ваньчжу, ведущий автор исследования и научный сотрудник Института зоологии Китайской академии наук.

Предыдущие исследования показали, что BAT облегчает контроль веса и создает мощный эффект против ожирения. Следовательно, повышение активности BAT может быть новым и эффективным терапевтическим подходом к ожирению и связанным с ним заболеваниям, отмечает JIN.

Это первое доказательство того, что MA и E. faecalis могут снизить ожирение за счет повышения активности BAT и образования коричневого жира, пишет NewsMedical.