Медведев высказался против жесткого закрепления в Трудовом кодексе понятия "неполного рабочего дня"

Дмитрий Медведев считает, что сейчас нет необходимости фиксировать понятие "неполного рабочего дня" в Трудовом кодексе, так как это может навредить работающим мамам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что в стране существует термин "неполный рабочий день". Однако он выступил против жесткого закрепления данного понятия в Трудовом кодексе, так как его можно трактовать по-разному. Медведев пояснил, может возникнуть ситуация, когда работающей маме скажут, что ее ситуация не входит в определение, а значит - полный рабочий день. В связи с этим премьер призвал проявлять в этом вопросе "разумную гибкость", пишет ТАСС.