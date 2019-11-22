Путин призвал закрепить устойчивость экономического роста в России

Владимир Путин поставил задачу в течение 3 лет добиться более "устойчивого" и "динамичного" экономического роста в стране

На открытии совещания по экономическим вопросам российский президент Владимир Путин призвал власти в течение трех ближайших лет приложить максимум усилий для того, чтобы "закрепить положительные тенденции в экономике", а также добиться более "устойчивого" и "динамичного" экономического роста. По его словам, подобные меры приведут к увеличению реальных доходов российских граждан.

Путин подчеркнул, что на совещании поднимутся вопросы текущего положения экономики страны. Кроме того будут обсуждаться необходимые действия в реальном секторе, в бюджетной и кредитно-денежной отраслях, пишет РИА Новости.