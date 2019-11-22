В Госдуме стратегию команды Зеленского по возвращению Крыма назвали бессмысленной

Андрей Козенко считает, что украинская «стратегия возвращения Крыма» - бессмысленна, так как в ней отсутствует логика и здравый смысл

Депутат Государственной думы Андрей Козенко ответил на заявление руководителя «представительства» президента Украины в Крыму Антона Кориневича о разработке «стратегии возвращения Крыма». Депутат отметил, что украинская сторона неоднократно рассказывала о создании плана касательно возвращения полуострова, однако ни один из них нельзя реализовать, так как в них отсутствует логика и здравый смысл.

Козенко добавил, что ранее президент РФ Владимир Путин сказал о том, что вопрос принадлежности Крымского полуострова окончательно закрыт. Но несмотря на это, Киев все равно предпринимает бессмысленные попытки вернуть эту территорию.

В 2014 году Крым стал частью России по итогам референдума, на котором практически все жители проголосовали за воссоединение с РФ, пишет «Известия».