Паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено

Паромы будут курсировать между портами Керчь и Зонгулдак раз в неделю

Паромное сообщение между Крымом и Турцией было возобновлено. Об этом заявила директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова. Она уточнила, что паромы раз в неделю будут курсировать между портами Керчь и Зонгулдак.

С 2017 года Анкара запретила принимать любые морские суда, прибывающие из портов Республики Крым из-за присоединения полуострова к России.

Отмечается, что первый паром Зонгулдак - Керчь уже запущен. Сейчас идет оформление второго груза, он будет экспортным. По словам Серовой, возобновление паромного сообщения позволило сократить стоимость логистики, пишет ТАСС.