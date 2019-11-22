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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

Паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено

22.11.2019 17:08
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Паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено

Паромы будут курсировать между портами Керчь и Зонгулдак раз в неделю

Паромное сообщение между Крымом и Турцией было возобновлено. Об этом заявила директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова. Она уточнила, что паромы раз в неделю будут курсировать между портами Керчь и Зонгулдак.

С 2017 года Анкара запретила принимать любые морские суда, прибывающие из портов Республики Крым из-за присоединения полуострова к России.

Отмечается, что первый паром Зонгулдак - Керчь уже запущен. Сейчас идет оформление второго груза, он будет экспортным. По словам Серовой, возобновление паромного сообщения позволило сократить стоимость логистики, пишет ТАСС.

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