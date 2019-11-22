Средняя ставка по рублевым вкладам достигла десятилетнего минимума

Процентная ставка по рублевым вкладам во второй половине ноября снизилась до 6,03%

Во второй половине ноября 2019 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам достигла своего исторического минимума за последние десять лет: этот показатель опустился до 6,03%. Об этом говорят данные ЦБ.

Отмечается, что Центральный Банк России для отслеживания процентных ставок по рублевым вкладам использует данные таких банковских организаций, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие" и Россельхозбанк, пишет ТАСС.