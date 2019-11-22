Эксперты прогнозируют укрепление рубля к Новому году

Один из экспертов считает, что американская валюта к Новому году может опуститься ниже 63 рублей

По мнению экспертов, рубль вряд ли ослабнет по отношению к доллару к концу года. Также они предположили, что российская валюта может укрепить свои позиции на фоне геополитических проблем, касающихся западных стран.

Один из экспертов считает, что к Новому году курс доллара к российской валюте может опуститься ниже 63 рублей.

Отмечается, что с начала текущего года курс валюты РФ упал почти на 9%. Максимальное значение доллара к рублю было зафиксировано в 2016 году - 80,77, а минимальное в 2018 - 56,79, пишет РИА Новости.