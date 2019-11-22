Пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе мессенджера

Жалобы на работу мессенджера стали поступать после 15:30 мск

В пятницу, 22 ноября, в работе приложения Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector, он отслеживает проблемы и отключения в популярных интернет-ресурсах. Уточняется, что жалобы на приложение стали поступать после 15:30 по московскому времени. Некоторые пользователи говорили, что испытывали трудности при отправке сообщений, а другие - при загрузке контента.

Помимо мессенджера Telegram, часть людей пожаловалась на сбой в работе Instagram, пишет РИА Новости.