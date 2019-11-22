Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Владимир Путин отметил, что некоторые образцы современного оружия не имеют аналогов в мире

Российский президент Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ заявил, что на сегодняшний день доля современного оружия и техники в армии и на флоте составляет более 68%, причем многие из образцов не имеют аналогов в мире. Он подчеркнул, что рациональное распределение бюджета, а также грамотное использование материально-технических средств позволили провести кардинальное переоснащение армии.

Также Путин потребовал в ближайшие десять лет довести долю современного оружия в армии до 70%, пишет ТАСС.