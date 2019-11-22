ГД в I чтении одобрила законопроект о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

Сейчас НПД действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстан

В четверг, 21 ноября, Госдума в I чтении утвердила законопроект, распространяющий с 1 января 2020 года налог на самозанятых (или налог на профдоход, НПД) еще девятнадцать регионов страны - Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра), Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республика Башкортостан.

Напомним, что налог на самозанятых в тестовом режиме в Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстан действует с 2019 года. Уточняется, что НПД предполагает страховые взносы в ФОМС, однако не включает отчислений в ПФР. Чтобы оплатить налог, нужно установить на мобильное устройство приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем. Размер НПД составит 4% от доходов при работе с физлицами, или 6% - с ИП и юрлицами.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов допустил, что с июля следующего года НПД сможет ввести любой регион России, пишет РИА Новости.