"Газпром" продает пакет в 3,59% акций одному покупателю

Цена размещения пакета акций "Газпрома" на Мосбирже была установлена в размере 220,72 рубля за штуку

Согласно данным Мосбиржи, пакет в 850,59 млн акций "Газпрома" (3,59%), принадлежащий дочерней компании холдинга "Газпром газораспределение", будет продан одному покупателю. "Газпром" уточнил, что цена размещения пакета акций компании была установлена в размере 220,72 рубля за штуку, то есть пакет акций может быть продан неизвестному покупателю примерно за 187,7 млрд рублей.

Отмечается, что глава "Газпрома" Алексей Миллер еще в июне объявил о намерении продать 6,64% акций компании. Стоимость первого реализованного пакета в 2,93% акций холдинга составила около 139 млрд рублей, пишет ТАСС.