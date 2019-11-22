Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря

За время конференции Владимир Путин старается максимально подробно ответить на максимальное количество вопросов.

В Кремле подтвердили точную дату большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина – она состоится 19 декабря. Соответствующая информация также была опубликована на официальном сайте президента Российской Федерации.

Напомним, что Большая конференция с главой России – это традиционное ежегодное мероприятие, внимание к которому проявляют в том числе многие зарубежные страны. За время конференции Владимир Путин старается максимально подробно ответить на максимальное количество вопросов. Так, в прошлом году за 3 часа 46 минут президент успел ответить на 53 вопроса.