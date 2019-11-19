Сбербанк продает "золотую акцию" Яндекса за €1
19.11.2019 21:12
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Кредитная организация продаст "золотую акцию" Яндекса обратно этой компании за один евро
В пресс-релизе Сбербанка сказано, что правление кредитной организации одобрило продажу "золотой акции" Яндекса по цене €1 обратно этой компании.
Ранее российская транснациональная организация объявила, что планирует провести изменения в структуре Фонда общественных интересов.
Сбербанк приобрел эту акцию Яндекса в 2009 году. Она дает право накладывать запрет на реализацию более 25% акций компании, пишет РИА Новости.
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