Почему мозг человека может преждевременно стареть?

Ученые отмечают, что основные характеристики метаболического синдрома представляют собой целый «набор» опасных отклонений.

Исследователи медицинского факультета бостонской Гарвардской медицинской школы в результате исследований, участие в которых приняли порядка 2100 мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет, назвали причину, по которой мозг человека может преждевременно постареть. Как передает РИА Новости со ссылкой на ресурс MedicalXpress, все дело в метаболическом синдроме, который может появиться у людей среднего возраста. Ученые отмечают, что основные характеристики метаболического синдрома представляют собой целый «набор» опасных отклонений. В том числе – ожирение, гипертония, а также высокий уровень сахара и холестерола в крови. Те, кто оказался в группе риска, могут столкнуться с вероятным развитием ряда болезней, таких как диабет, деменция и болезнь Альцгеймера.