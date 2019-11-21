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Астрономам удалось запечатлеть «золотой» вид Млечного Пути

21.11.2019 21:52
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Астрономам удалось запечатлеть «золотой» вид Млечного Пути

Радиотелескоп, расположенный в глубине Западной Австралии, недавно сделал снимок великолепного, «золотого» вида галактики Млечный Путь.

Согласно пресс-релизу Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR), изображение, которое было снято телескопом Murchison Widefield Array (MWA), демонстрирует, как мог бы выглядеть Млечный путь, если бы мы могли видеть его невооруженным глазом. Астрофизик доктор Наташа Херли-Уокер создала изображения, используя суперкомпьютерный центр Pawsey в Перте, Австралия.

«Это новое изображение фиксирует низкочастотное радиоизлучение нашей галактики», - объяснила доктор Херли-Уокер. «Наши снимки смотрят прямо на середину Млечного пути, к тому региону, который астрономы называют Галактическим Центром».

Данные для исследования Млечного Пути получены из GLEAM и внегалактического исследования MWA всего неба. Он имеет разрешение двух угловых минут (примерно такое же, как у человеческого глаза) и отображает небо с помощью радиоволн на частотах от 72 до 231 МГц.

«Именно сила этого широкого частотного диапазона позволяет нам распутывать различные перекрывающиеся объекты, когда мы смотрим на сложность Галактического Центра», - добавила Херли-Уокер. «По сути, разные объекты имеют разные« радио цвета, поэтому мы можем использовать их, чтобы выяснить, какая физика играет роль».

По данным ICRAR, Херли-Уокер и ее коллеги обнаружили на снимках остатки 27 гигантских звезд, взорвавшихся в сверхновых в конце их жизни. MWA может определить, какие остатки сверхновой старше, дальше или обнаружить их в очень пустой среде.

Херли-Уокер указала, что один из недавно обнаруженных остатков сверхновой находится в пустой области пространства, которая находится далеко от плоскости Млечного Пути. Это последние кусочки звезды, которая погибла менее 9000 лет назад, и взрыв мог быть замечен коренными народами по всей Австралии.

По словам Херли-Уокер, два найденных остатка сверхновой - странные «сироты». Они расположены в области неба, где нет больших звезд. Другие отмеченные в исследовании остатки сверхновых также очень стары по возрасту.

Несмотря на то, что MWA отлично подходит для обнаружения остатков сверхновых, он действительно ограничен в чувствительности и разрешении. Тем не менее, низкочастотная часть СКА, которая будет построена на площадке MWA, могла бы собирать гораздо больше остатков сверхновых, которые образовались за последние 100 000 лет или могут находиться на другой стороне нашей галактики, пишет Geek.

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