Президент России рассказал об уникальном оружии, которое создавали погибшие под Северодвинском

Речь идет о новейшей ракетной двигательной установке, которая не имеет аналогов во всем мире.

Глава РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения в Кремле орденов Мужества вдовам специалистов, погибших под Северодвинском, рассказал об уникальном оружии, над которым они работали. Как передает Интерфакс, президент проинформировал присутствующих, что речь идет о новейшей ракетной двигательной установке, не имеющей аналогов во всем мире.

Путин рассказал, что погибшие «вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление», и работа над проектом будет продолжаться. Российский лидер, говоря об этом оружии, заявил, что его целью является обеспечение мира, суверенитета и безопасности нашей страны, причем, на десятки лет вперед.