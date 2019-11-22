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Помощник Путина рассказал о трех способах ускорения экономического роста в России

22.11.2019 07:24
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Помощник Путина рассказал о трех способах ускорения экономического роста в России

Первое условие: удешевить заимствования, второе: улучшить инвестиционный климат, и третье: повысить доступность технологий для бизнеса.

Помощник главы РФ Андрей Белоусов рассказал о том, что нужно сделать для того, чтобы экономический рост России вышел на новый уровень. В разговоре с «Известиями» он обозначил три условия для исполнения этой задачи. Первое: удешевить заимствования, второе: улучшить инвестиционный климат, и третье: сделать технологии более доступными для бизнеса и решить такой актуальный вопрос как обеспечение предприятий кадрами.

Если говорить более подробно, то для первого условия, как считает помощник президента, необходимо снижение ставки ЦБ РФ до уровня примерно до 5%. А вот для того, чтобы улучшить инвестклимат, необходимо сократить давление на бизнес со стороны силовиков и дать старт «регуляторной гильотине».

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