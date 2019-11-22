Вашингтон предлагает Анкаре Турции «уничтожить» российские ЗРК С-400

Американцы предлагают Анкаре обратить внимание на батарею Patriot, отвечающей «их потребностям в ПВО».

Штаты предлагают Турции «уничтожить, вернуть или избавиться» от ЗРК С-400. Как передает РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении представителя Госдепа. В сообщении говорится, что поставки российских установок – это неприемлемо. Их присутствие – это риск санкций. Даже несмотря на то, что их время «по закону CAATSA не задано и не точно». Ведомство в жесткой манере подчеркивает: для того, «чтобы все получилось», Анкаре необходимо уничтожить или «каким-то образом» избавиться от С-400. Что касается замены ЗРК, то американцы предлагают Анкаре обратить внимание на батарею Patriot, отвечающей «их потребностям в ПВО».