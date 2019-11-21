В Госдуме предложили повторно выдавать маткапитал за четвертого ребенка

По словам Сергея Иванова, этот законопроект не потребует дополнительного финансирования

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предложил с 1 января 2020 года повторно выдавать материнский капитал женщинам, родившим или усыновившим четвертого ребенка. Депутат отметил, что у россиянок должно сохраниться право на получение сертификата на маткапитал независимо от того, воспользовались они им ранее или нет. По словам Иванова, эта норма не потребует дополнительного финансирования.

С 1 января 2007 года в России действует программа материнского капитала. В настоящее время получить сертификат на маткапитал имеет право женщина, которая родила или усыновила второго ребенка, с 2018 года его размер составляет 453 тысячи рублей. Согласно указу президента России Владимира Путина, действие этой программы продлено до конца 2021 года, пишет РИА Новости.