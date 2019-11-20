Что препятствует восстановлению кишечника после антибиотиков

Эксперименты на мышах показывают, что режим питания с низким содержанием клетчатки существенно замедляет восстановление кишечного микробиома.

Диета с низким содержанием клетчатки и излишняя дезинфекция могут препятствовать восстановлению здорового кишечного микробиома после антибиотикотерапии.

Кервин Кейси Хуанг из Стэнфордского университета в Калифорнии и его коллеги изучали кишечные бактерии у мышей, которые были заселены микробами от донора человека. В течение пяти дней команда лечила «гуманизированных» мышей обычными, наиболее распространенными антибиотиками.

Плотность кишечных микробов снизилась до 100 000 раз за полдня у грызунов, начинающих принимать антибиотики. Некоторые виды микробов начали восстанавливаться примерно к третьему дню антибиотиков, но у мышей, получавших диету с низким содержанием клетчатки, задержка выздоровления была отложена.

Исследователи также дали антибиотик мышам с микробиомами грызунов и обнаружили, что животные, находящиеся в одиночестве, выздоравливали медленнее, чем животные, содержащиеся в группах. Введенный антибиотик может уничтожать различные штаммы бактерий у разных животных, поэтому мыши, живущие сообща, могли бы быстрее восстанавливать свои кишечные микробиомы, поглощая микробы у своих соседей по комнате.

Авторы предполагают, что диеты с низким содержанием клетчатки и высоко дезинфицированные среды, распространенные в западном обществе, могут препятствовать восстановлению микробиома у людей, которые принимали антибиотики, пишет Nature.