Пропавшая нейтронная звезда обнаружена через 30 лет после взрыва сверхновой

Сверхновая осветила ночное небо. Это событие, видимое невооруженным глазом, стало самым близким за 400 лет и предоставило прекрасную возможность для изучения, но астрономы не могли найти нейтронную звезду, возникшую при взрыве, более 30 лет.

Сверхновая 1987A стала событием, происходящим раз в несколько жизней, и первой сверхновой, которая была видна невооруженным глазом с 1604 года. Это потому, что она была относительно близко - всего в 168 000 световых лет от Земли в Большом Магеллановом Облаке, карликовой галактике, вращающейся вокруг Млечного Пути. Она вспыхнула с силой 100 миллионов Солнц и светилась в небе в течение нескольких месяцев. Даже после того, как сверхновая исчез из поля зрения, остаток взрыва остался облаком пыли и газа, которое астрономы продолжают изучать с тех пор.

Но был еще один вопрос. Теория сверхновой гласит, что звезда такой массы должна была распасться на нейтронную звезду, невероятно маленький, плотный, энергетический объект, который трудно было упустить. Тем не менее, его не могли найти 32 года. Некоторые астрономы настаивали на том, что нейтронная звезда, должно быть, пряталась там, за толстой завесой пыли. Другие предположили, что она могла попасть в черную дыру или стать кварковой звездой - или, может быть, теории совершенно неверны, и ничего не осталось вообще.

Теперь астрономы наконец получили ответ. В рамках нового исследования ученые из Университета Кардиффа утверждают, что обнаружили предсказанную нейтронную звезду, скрывающуюся в пыли. Для этого команда исследовала остаток сверхновой с помощью телескопа Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array (ALMA) в Чили.

Астрономы обнаружили, что один определенный участок пыли выглядит ярче, чем остальные на субмиллиметровых длинах волн, которые измеряет ALMA. Предполагалось, что нейтронная звезда находится именно в этой области.

«Хотя свет от нейтронной звезды поглощается окружающим ее пылевым облаком, это, в свою очередь, заставляет облако сиять под миллиметровым светом, который мы теперь можем увидеть с помощью чрезвычайно чувствительного телескопа ALMA», - говорит Микако Мацуура, автор исследования.

Команда делает выводы: обнаружение помогает подтвердить, что наши теории о сверхновых в конце концов находятся на правильном пути. В будущем исследователи говорят, что пылевое облако может начать рассеиваться, делая нейтронную звезду прямо видимой, пишет NewAtlas.