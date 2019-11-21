Кабмин разрешил использовать маткапитал на строительство жилого дома на садовом участке

Максим Топилин подчеркнул, что поправки распространяются только на жилые дома

Кабмин одобрил законопроект, согласно которому разрешается тратить материнский капитал на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. Уточняется, что подготовкой соответствующего документа занималось Министерство труда. Максим топилин, глава ведомства, подчеркнул, что поправки распространяются только на жилые здания. Также законопроект предстоит принять депутатам Государственной думы и Совета Федерации, после чего документ должен подписать глава государства.

В настоящее время использовать маткапитал на строительство или реконструкцию дома разрешается в том случае, если он находится на землях ИЖС, пишет Российская газета.