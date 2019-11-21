Захарова рассказала о нормализации обстановки в Иране

Мария Захарова рассказала, что обстановка в Иране стабилизируется. Информации о пострадавших россиянах не поступало

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Иране нормализуется. Также она отметила, что информации о российских гражданах, которые могли пострадать в беспорядках, не поступало.

Ранее сообщалось, что в ряде городов Ирана в последние дни прошли акции протеста, связанные с резким повышением цен на бензин. По информации СМИ, в некоторые протесты перерастали в вооруженные беспорядки, а также поступали сведения о пострадавших среди участников акций и правоохранительных органов, пишет РИА Новости.