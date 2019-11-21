Путин отметил высокий уровень отношений России и Швейцарии

Президент России заявил, что между странами растет товарооборот, а также поддерживается высокий уровень отношений на уровне правительства

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Швейцарии Ули Маурером, которые состоялись 21 ноября, отметил давние и близкие отношения между странами и рост товарооборота. В свою очередь Маурер подчеркнул, что у Швейцарии и РФ по-прежнему существует огромный потенциал для расширения и углубления взаимоотношений двух государств, причем не только в экономической сфере.

Путин рассказал, что в этом году товарооборот двух стран вырос на 20%, по сравнению с прошлым годом, составив $7,4 млрд, пишет Российская газета.