Искусственный интеллект приходит в проектирование

Союз проектировщиков представит новейшие инновационные разработки и обсудит тенденции развития малоэтажного строительства в рамках "Российской строительной недели-2020" в Экспоцентре.

Фото: Андрей Журавлев

В следующем году на площадке ЦВК Экспоцентр пройдет выставка "Российская строительная неделя-2020", в рамках которой ведущие представители отрасли представят новые достижения и разработки в области технологий и техники, познакомят участников и гостей мероприятия с методами повышения конкурентоспособности стройматериалов и продемонстрируют созданные инновационные материалы.

О подготовке к выставке рассказал в эксклюзивном интервью "Парламентской газете" глава Союза проектировщиков Виктор Новосёлов. По его словам, в рамках "Российской строительной недели-2020" состоится конференция "Малоэтажная Россия", на которой обсудят основные проблемы и перспективы развития малоэтажного и индивидуального строительства.

В ходе мероприятия будут затронуты вопросы ценообразования и поиска новых путей финансирования отрасли, необходимости использования в строительстве более эффективных технологий и применения инновационных материалов, защиты экологии и утилизации мусора.

Также Виктор Анатольевич анонсировал демонстрацию на выставке BIM-технологий на основе искусственного интеллекта. По его словам, данные технологии являются настоящим прорывом в сфере проектирования.