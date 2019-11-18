Какие новинки представит мебельный рынок России?

На этот вопрос ответят участники и посетители международной выставки «Мебель-2019», демонстрирующей лучшие образцы практичной и востребованной мебели, способной украсить квартиры и общественные пространства.

Ежегодная 31-я международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2019» пройдет в здании ЦВК «Экспоцентр» с 18 по 22 ноября. Мероприятие проходит под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ, АО «Российский экспортный центр», Союза архитекторов России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Международная выставка «Мебель-2019» представляет собой крупнейшую площадку, традиционно собирающую большое количество представителей отрасли. Причем мероприятие представляет интерес не только для производителей. Дизайнеры, архитекторы, производители фурнитуры и представители торговых организаций могут найти здесь новые идеи и тенденции развития мебельной отрасли, увидят новые образцы продукции, познакомиться с потенциальными партнерами и покупателями.

Каждую осень в Москву съезжаются многочисленные представители отечественного и зарубежного мебельного кластера, а в этом году свою продукцию продемонстрируют 584 российских и 838 предприятий из 28 стран.

Деловая часть даст возможность участникам и гостям выставки принять участие в форумах и круглых столах, в рамках которых эксперты обсудят важнейшие тренды развития отрасли и экспортного потенциала предприятий, а также прослушать лекции и семинары, увидеть мастер-классы, интересные конкурсы и дизайн-экскурсии

Новинкой выставки «Мебель-2019» станет чемпионат WoodworkingSkills, а завершит мероприятие церемония награждения финалистов конкурсов.