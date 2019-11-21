Дуров советует пользователям удалить WhatsApp

По мнению Павла Дурова, WhatsApp используется для того, чтобы следить за фотографиями и переписками пользователей

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рекомендует пользователям отказаться от приложения WhatsApp, которое принадлежит компании Facebook, из-за риска утечки персональных данных. По его словам, у мессенджера WhatsApp есть определенные уязвимости, позволяющие хакерам и спецслужбам правительства получать доступ к личной информации, находящейся в смартфоне. Он пояснил, что это приложение не защищает сообщения людей, так как постоянно используется для отслеживания конфиденциальной переписки и фотографий, не имеющих отношения к WhatsApp. Поэтому Дуров призывает пользователей удалить этот мессенджер, пишет РИА Новости.