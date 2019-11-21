Путин прокомментировал повышение цен на справку для водителей

Президент отметил, что введение нового порядка медосмотра для водителей, предусматривающем сдачу анализов на психоактивные вещества, должно проходить с умом и поэтапно

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал чушью повышение цен на справку, необходимую для оформления водительских прав. По его словам, проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотических средств, конечно же нужно для обеспечения безопасности, однако нововведения подобного рода следует проводить поэтапно и с умом.

Также глава государства отметил, что узнал о возможном подорожании цен на медицинские справки для ГИБДД из средств массовой информации.

Путин добавил, что регионы должны быть готовы к проведению теста на наркотики, то есть иметь соответствующее оборудование. Помимо этого, следует сократить расходы населения на получение таких медицинских справок. Президент подчеркнул, что все это можно сделать, если заняться решением данного вопроса заранее, пишет РИА Новости.