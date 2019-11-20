Сообщение о подорожании медсправок спровоцировало огромные очереди для их получения

Начиная с 22 ноября чтобы получить медсправку для замены водительских прав россияне обязаны будут сдавать анализы на обнаружение психоактивных веществ и маркера CDT. Это существенно увеличит стоимость медицинского документа.

В СМИ появилась информация о том, что медицинские справки для получения водительских прав подорожают начиная с 22 ноября текущего года. Причем стоимость медицинского документа увеличится в разы.

Это спровоцировало массовые обращения россиян в медицинские учреждения для прохождения медицинских осмотров и получения справок. Так, сообщения об очередях в наркологические диспансеры приходят из разных российских городов, автомобилисты которых хотят успеть получить медицинские справки по старым ценам.

При этом телеканал ОТР сообщил, что медсправка в Воронеже подорожает до 5450 рублей, в Вологде стоимость медицинского документа увеличится до 2900 рублей, в Костроме — до 3300 рублей, а в Иваново — до 4500 рублей.

Данная ситуация вызвана тем, что начиная с 22 ноября в силу вступит приказ об обязательном определении психоактивных веществ, в соответствии с которым при замене или первичном получении прав россияне будут в обязательном порядке сдавать кровь и мочу для обнаружения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Это существенно повысит стоимость медицинских справок, пишет РИА Новости.