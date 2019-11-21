Козак рассказал о сроках запуска "Северного потока - 2"

Ожидается, что "Северный поток - 2" введут в эксплуатацию в середине 2020 года

Вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал, что газопровод "Северный поток - 2" планируется запустить в середине 2020 года. Он не стал уточнять, в каком именно месяце заработает этот трубопровод.

Ранее министр энергетики Александр Новак допустил, что "Северный поток - 2" может быть введен в эксплуатацию до 2020 года. По его мнению, начало поставок голубого топлива по этому трубопроводу - технический вопрос, связанный как с достройкой газопровода, так и с пусконаладкой.

Напомним, что власти Дании выдали разрешение на прокладку трубы только 30 октября. Уточняется, что воспользоваться им компания-оператор Nord Stream 2 AG сможет не раньше 27 ноября из-за периода оспаривания. Таким образом, завершение строительства "Северного потока - 2" немного осложнилось. Однако глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал о том, что на прокладку датского участка потребуется около пяти недель, пишет РИА Новости.