В сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток — 2»

Республиканец Тед Круз считает, что СП2 принесет миллиарды долларов, которые будут «подпитывать российскую агрессию» и наносить ущерб странам Европы.

Американский сенатор-республиканец Тед Круз выступил с заявлением о том, что санкции могут больше чем на год затормозить сдачу проекта «Северный поток – 2». Как передает РИА Новости, заявление политика было обнародовано на Ютьюбе. В своем послании Круз объясняет, что СП2 принесет миллиарды долларов, которые будут «подпитывать российскую агрессию» и наносить ущерб странам Европы. Западная Европа при запуске газопровода, как считает сенатор, сделает Западную Европу еще более зависимой от российской энергии. Поэтому Круз предлагает Европе выбрать другие источники, которые «не станут использовать ее как способ шантажа».