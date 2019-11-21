Малайзия призывает обнародовать все доказательства по делу MH17

Сайфуддин Абдулла призывает опубликовать все доказательства по делу о крушении Boeing MH17, а также делать выводы о виновных только после тщательного исследования свидетельств

Глава внешнеполитического ведомства Малайзии Сайфуддин Абдулла, заявил, что государство призывает обнародовать все свидетельства и доказательства по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в 2014 году под Донецком. По его мнению, это позволит любой заинтересованной стране изучить свидетельства в рамках расследования. Также глава внешнеполитического ведомства Малайзии подчеркнул, что государство отказалось от каких-либо обвинений до тех пор, пока не будут тщательно проанализированы все доказательства по делу MH17. Об этом Абдулла сообщил после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. В случившемся украинская сторона обвинила ополченцев. Однако они заявили, что не располагают средствами, которые могли бы сбить самолет на такой высоте, пишет РИА Новости.