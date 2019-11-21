В ФСБ заявили, что корабли были переданы Украине в исправном состоянии

В ведомстве заявили, что бронекатера и буксир были переданы Украине в приличном состоянии, имеющаяся видеозапись это подтверждает

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что корабли, задержанные в ноябре прошлого года за нарушение границы в Керченском проливе, были переданы Украине в приличном состоянии и с работающей сантехникой.

Ранее украинский командующий ВМФ Игорь Воронченко сообщил, что Москва вернула Киеву бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" в угробленном состоянии. По его словам, с них были сняты плафоны, розетки и унитазы.

В ответ на такое заявление Воронченко ЦОС ФСБ РФ опубликовал видео внешнего и внутреннего состояния кораблей в момент их передачи Украине, включая процедуру подписания актов приема-передачи бронекатеров и буксира. На кадрах видно, что морские суда возвращены Киеву в приличном состоянии и с работающей сантехникой. В ведомстве добавили, за все, что произошло с кораблями во время перехода от берегов Крымского полуострова до Очакова, ответственность несет украинская сторона, пишет ТАСС.