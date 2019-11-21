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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

Зеленский ответил на слова Коломойского о мире с Россией

21.11.2019 13:45
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Зеленский ответил на слова Коломойского о мире с Россией

Владимир Зеленский заявил, что бизнесмен не правомочен определять внешнюю политику страны

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что направление внешней политики государства должен определять президент, а не бизнесмены. Так он ответил на слова украинского предпринимателя Игоря Коломойского, который в интервью с американским изданием The New York Times высказался о необходимости восстановления отношений между Москвой и Киевом, а также обвинил США в том, что они используют Украину для ослабления России. Помимо этого бизнесмен считает, что российское финансирование могло бы заменить кредиты МВФ.

Зеленский отметил, что о международных отношениях должен думать президент, а не какие-то бизнесмены. Он убежден, что такие вопросы должны решаться на уровне правительства, так как они являются государственными.

Напомним, что Коломойский является одним из самых богатых людей Украины. По разным подсчетам, его состояние оценивается около $1,4 млрд, пишет РИА Новости.

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