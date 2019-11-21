Зеленский хочет попросить Россию отдать технику с вернувшихся кораблей

Глава Украины заявил, что на суднах не хватает оборудования и некоторого вооружения

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что на кораблях, вернувшихся из России, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение границы, не хватает некоторого оборудования и вооружения. Вместе с этим украинский лидер выразил свою радость от того, что корабли и моряки все-таки вернулись домой. Однако на суднах, как уверяет Зеленский, не хватает оборудования и некоторого вооружения. «Я увидел состояние, будет расследование. Мы увидим все детали», — пообещал Зеленский в разговоре с представителями СМИ. Добавив, что в связи этим он обязательно обратиться к России.