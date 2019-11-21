Ущерб по новым делам о хищениях на Восточном оценивается в сумму 240 миллионов рублей

Ранее сообщалось о 250 млн, которые были похищены в ходе строительства стартовой площадки, предназначенной для ракеты-носителя «Ангара».

Два новых дела о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено по факту хищений во время строительства космодрома Восточный, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ведомства. Сумма ущерба, который был нанесен государству, составила 240 млн рублей. Напомним также, что ранее сообщалось о 250 млн, которые были похищены в ходе строительства стартовой площадки, предназначенной для ракеты-носителя «Ангара». Подозреваемых и обвиняемых по делам о новых хищениях пока не называются. О подробностях станет известно позднее.