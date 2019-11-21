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США начали поставку сжиженного газа на Украину

21.11.2019 11:47
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США начали поставку сжиженного газа на Украину

Таким образом американцы помогают Киеву достигать энергетической независимости.

В сторону Украины движется танкер США, на борту которого находится сжиженный природный газ (СПГ). Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Facebook посольства США в Киеве. В заявлении подчеркивается, что это стало еще одним шагом, который поможет Украине достичь энергетической независимости.

Напомним, что 31 августа Вашингтон, Варшава и Киев поставили подпись под договором, в котором речь идет о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Таким образом, как гласит документ, будет оказана помощь в реализации реформы украинского газового рынка.

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