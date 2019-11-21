Возбуждены новые дела по факту хищений на космодроме «Восточный»

Речь идет о хищения по двум эпизодам: 13,8 млн и 242,6 млн рублей. Инциденты произошли в ходе строительства стартового комплекса для «Ангары».

СКР возбуждено два новых дела по факту хищений на космодроме «Восточный». Как пишет «Коммерсант», сначала дела были заведены по мошенничеству в особо крупном размере, после чего было принято решение объединить их в одно производство.

Издание сообщает, что имеются в виду хищения по двум эпизодам: 13,8 млн и 242,6 млн рублей. Инциденты произошли в ходе строительства стартового комплекса для «Ангары». «Ъ» пишет, что в делах речь идет о «подложных документах». В итоге бюджету страны был причинен ущерб на сумму порядка 250 млн рублей. Уточняется, что на данный момент подозреваемых и обвиняемых в этом деле пока нет.