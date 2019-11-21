В российских поездах и самолетах появится быстрый интернет

Новую беспроводную систему можно будет совместить с уже имеющимися стандартами связи – 3G, 4G и 5G.

В российских поездах и самолетах может появиться высокоскоростной интернет, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение, поступившее от представителя Национальной технологической инициативы (НТИ). Согласно проекту, будущую беспроводную систему можно будет совместить с уже имеющимися стандартами связи – 3G, 4G и 5G. Также, по замыслу авторов, благодаря новой связи можно будет управлять беспилотниками. Также, как пишет издание, подключение к интернету будет происходить через специальный шлюз и привычный пользовательский интерфейс связи, включая WiFi и 4G.