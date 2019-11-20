Москва и Кишинев договорились о продлении контракта на поставку газа

Россия и Молдавия продлили действующий контракт на поставку газа, стоимость российского топлива для республики в 2020 году составит $173 за тысячу кубов

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что Москва и Кишинев достигли соглашения касательно продления контракта на поставку российского газа в Молдавию на действующих условиях. Эта договоренность была достигнута 20 ноября на переговорах премьер-министров двух государств Дмитрия Медведева и Иона Кику.

Козак отметил, что России не пришлось предоставлять Молдавии большую скидку, потому что формула цены, которая содержится в действующем договоре, очень выгодна с точки зрения стоимости газа наследующий год. Он добавил, что с 2020 года цена тысячи кубометров российского голубого топлива для Кишинева составит $173.

Отмечается, что на переговорах двух государств был затронут вопрос о задолженности Мордовии за газ. Российская сторона предложила в сниженный тариф включить надбавки, чтобы страна смогла постепенно погасить долг, пишет Российская газета.